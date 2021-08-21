محمد بن مسعود - الدمام - قال: "نجم سهيل" سيدخل بتاريخ 24 أغسطس.. ومعه برج السنبلة كشف الفلكي عبدالله الخضيري؛ عن موعد دخول "نجم سهيل"، مشيراً إلى أنه سيكون بتاريخ 24 أغسطس، مبشراً بهطول الأمطار الغزيرة. وقال عبر قناة الإخبارية "الخضيري": سيدخل معه برج السنبلة، ونجم سهيل يشرق بين الجنوب والشرق من درجة 157 تقريباً. وأضاف: الآن يشاهد الناس نجم المحلف وهو يشرق من الغرب الجنوبي، ومن المؤشرات أن السحب إذا غربت في جهة شمال أفريقيا فإن هناك احتمالاً بهطول أمطار غزيرة في هذا الموسم. 21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 12:28 PM قال: "نجم سهيل" سيدخل بتاريخ 24 أغسطس.. ومعه برج السنبلة الخضيري: إذا غربت السحب في جهة شمال إفريقيا فترقبوا الأمطار الغزيرة الخضيري: إذا غربت السحب في جهة شمال إفريقيا فترقبوا الأمطار الغزيرة كشف الفلكي عبدالله الخضيري؛ عن موعد دخول "نجم سهيل"، مشيراً إلى أنه سيكون بتاريخ 24 أغسطس، مبشراً بهطول الأمطار الغزيرة. وقال عبر قناة الإخبارية "الخضيري": سيدخل معه برج السنبلة، ونجم سهيل يشرق بين الجنوب والشرق من درجة 157 تقريباً. وأضاف: الآن يشاهد الناس نجم المحلف وهو يشرق من الغرب الجنوبي، ومن المؤشرات أن السحب إذا غربت في جهة شمال أفريقيا فإن هناك احتمالاً بهطول أمطار غزيرة في هذا الموسم. الكلمات المفتاحية ، الخضيري: إذا غربت السحب في جهة شمال إفريقيا فترقبوا الأمطار الغزيرة ،

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