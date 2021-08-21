السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في موريتانيا بإجراء 83 عملية

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي أمس الأول حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية للكبار في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة 83 عملية جراحية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

يذكر أن المشروع يعدّ من المشروعات الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول ذات الاحتياج بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.