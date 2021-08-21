اتفاقية لتطوير وتحديث الطائرة السعودية بدون طيار حارس الأجواء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وشركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC)، اتفاقية تصنيع وإنتاج وتحسين وتحديث نظام الطائرة بدون طيار حارس الأجواء وذلك تعزيزاً للقدرات الدفاعية الوطنية وبإمكانيات كوادر محلية ومؤهلة.

إمكانيات طائرة حارس الأجواء

والطائرة الجديدة هي طائرة تكتيكية متعددة المهام قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع، ويتم الإقلاع والهبوط بشكل آلي والتحكم من خلال غرفة العمليات وغرفة الاتصال المتحركة.

وأوضح الدكتور سامي بن محمد الحميدي، مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:” بأن المركز يفخر بتوقيع اتفاقية تصنيع طائرة حارس الأجواء مع شريك هام واستراتيجي مثل شركة الإلكترونيات المتقدمة حيث تشكل هذه المرحلة الهامة في دورة تصنيع التقنيات المتقدمة تحدي رئيسي لضمان النقل الناجح من مرحلة الأبحاث والاختبارات والتجارب إلى مرحلة التصنيع والإنتاج الكمي، بالإضافة إلى نقل وتبادل المعرفة والتدريب للمنتجات محلية التصميم والإنتاج، كما تسهم في تكامل الجهود وتوحيدها لمواءمة الاستراتيجيات الوطنية في قطاع الدفاع والأمن.

منظومة تكتيكية متقدمة

وأضاف الدكتور الحميدي أن طائرة “حارس الأجواء” هي منظومة متقدمة لطائرة بدون طيار تكتيكية لأغراض المراقبة والاستطلاع؛ حيث تمت جميع مراحل التصميم والتصنيع المحلي بقدرات ذاتية بمعامل الأبحاث التطبيقية بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بالرياض، ويشمل ذلك تصميم وتصنيع جميع الهياكل والأنظمة الإلكترونية والبرمجيات الحاسوبية المتقدمة لأنظمة التحكم الآلي بالطائرة، بما في ذلك الإقلاع والهبوط الآلي”.

وعلق المهندس زيــاد بن حمود المسلّم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة قائلاً:” نفخر بالتعاون مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، للعمل معاً من أجل تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، وتحقيق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية. ونحن على ثقة من أن الشراكة مع المركز سيكون لها دورٌ فاعلٌ في تعزيز ودعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية والارتقاء بالمحتوى المحلي، وتطويـــر الكوادر الوطنية. ونتطلع من خلال هذا التعاون المشترك إلى أن نسهم في تحقيق الريادة بما يلبي طموحات المملكة في مجال الدفاع وفق مستهدفات رؤية 2030″.



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