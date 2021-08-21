، تصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقّعت شركتان سعوديتان اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير طائرة بدون طيار Sky Guard للاستخدام التكتيكي؛ بحسب موقع "ديفينس نيوز".
وأشار موقع "ديفينس نيوز" إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية في 19 أغسطس بين سامي بن محمد الحميدي القائم بأعمال المدير العام لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وزياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات السعودية للصناعات العسكرية".
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة في بيان: "نحن على ثقة من أن شراكتنا مع المركز ستثبت فعاليتها في دعم تطوير النظام البيئي الدفاعي للمملكة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي".
ونجحت الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قبل مركز الأبحاث، في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، كما تم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم؛ وفق الموقع.
هذا ولفت "ديفينس نيوز" إلى أن "الطائرة مصمّمة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف"؛ حيث إنه "تم تطوير الطائرة بدون طيار في عام 2015، وعرضها في عام 2017 في "BIDEC" في البحرين ومعرض "آيدكس" الإماراتي، مع التاريخ الأصلي المتوقع للإنتاج الضخم في عام 2018، وفقًا لجين مارك ريكلي، رئيس المخاطر العالمية والناشئة في مركز جنيف للأمن.
بالإضافة إلى ما الخليج 365 يمكن أن تحلق "Sky Guard" أيضًا على ارتفاع 18000 قدم كحد أقصى، وأن تكون مزودة بكاميرات عالية الدقة، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443 11:41 AM
اتفاقية طرفاها "سلطان للبحوث الدفاعية" وشركة الإلكترونيات المتقدمةتصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي
وقّعت شركتان سعوديتان اتفاقية للمشاركة في إنتاج وتطوير طائرة بدون طيار Sky Guard للاستخدام التكتيكي؛ بحسب موقع "ديفينس نيوز".
وأشار موقع "ديفينس نيوز" إلى أنه "تم توقيع الاتفاقية في 19 أغسطس بين سامي بن محمد الحميدي القائم بأعمال المدير العام لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وزياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى الشركات السعودية للصناعات العسكرية".
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة في بيان: "نحن على ثقة من أن شراكتنا مع المركز ستثبت فعاليتها في دعم تطوير النظام البيئي الدفاعي للمملكة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي".
ونجحت الطائرة بدون طيار، التي تم تصميمها وتصنيعها في الأصل من قبل مركز الأبحاث، في اجتياز الاختبارات والتجارب بنجاح لتأهيل أنظمتها الفرعية في ظروف بيئية مختلفة، كما تم إجراء اختبارات الطيران أيضًا لتقييم متطلبات التصميم؛ وفق الموقع.
هذا ولفت "ديفينس نيوز" إلى أن "الطائرة مصمّمة للعمليات التكتيكية لدعم القوات البرية والجوية والبحرية، مع قدرات عالية لتحديد الهوية والتتبع لمساعدتها على تدمير الأهداف"؛ حيث إنه "تم تطوير الطائرة بدون طيار في عام 2015، وعرضها في عام 2017 في "BIDEC" في البحرين ومعرض "آيدكس" الإماراتي، مع التاريخ الأصلي المتوقع للإنتاج الضخم في عام 2018، وفقًا لجين مارك ريكلي، رئيس المخاطر العالمية والناشئة في مركز جنيف للأمن.
بالإضافة إلى ما الخليج 365 يمكن أن تحلق "Sky Guard" أيضًا على ارتفاع 18000 قدم كحد أقصى، وأن تكون مزودة بكاميرات عالية الدقة، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية.
، تصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تصوير وتدمير.. السعودية تستعدّ لإنتاج طائرات مسيرة للاستخدام التكتيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.