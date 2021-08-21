، عملية معقدة ودقيقة لاستئصال ورم سرطاني بالكبد بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمريضة أربعينية واستمرت 8 ساعات مع الحفاظ على جميع الشرايين والأوردة

نجح فريق طبي متخصّص في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر في إجراء عملية معقدة ودقيقة جداً امتدت ثماني ساعات، وتمكن من استئصال ورم سرطاني خبيث متقدم بالفص الأيمن للكبد وملاصق للوريد البابي الأيمن لمريضة أربعينية، وتكللت الجراحة بالنجاح مع تماثل المريضة للشفاء، بفضل الله.

تمّ عرض حالة المريضة لوحدة جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بعد أن تبيّن وجود الورم السرطاني بالفص الأيمن من الكبد.

وفور استقبالها تمّ عمل الفحوصات والأشعة الدقيقة لهذا النوع من الأورام، وتأكد وجود الورم السرطاني الخبيث والملاصق للوريد البابي الأيمن للكبد، مما حتم ضرورة التدخل الجراحي المتقدم لاستئصال الورم بالفص الأيمن مع الحفاظ على جميع الشرايين والأوردة والقنوات الصفراوية الخاصة بالفص الأيسر المتبقي من الكبد.

وجرى تحضير المريضة للجراحة بإجراء مزيدٍ من الفحوصات والأشعة الدقيقة والمتقدمة، إضافة إلى تأمين جهاز خاص لفصل الكبد، وبالترتيب مع فرق التخدير والعناية المركزة وبنك الدم ومختبر تحليل الأنسجة قبل البدء بالجراحة.

وأُجريت العملية بنجاحٍ تام، ولله الحمد، حيث تمّ فيها فصل واستئصال الفص الأيمن من الكبد، وإزالة الورم بشكلٍ كاملٍ باستخدام أحدث الأجهزة الجراحية المتمثلة في جهاز فصل الكبد وأجهزة التحكم في النزيف الداخلي للكبد وأجهزة ربط الأوعية الدموية والقنوات الصفراوية الدقيقة وجهاز الأشعة الصوتية أثناء العملية لتحديد تشعبات الورم الخبيث بالفص الأيمن.

وطوال فترة العمليه التي استغرقت قرابة ثماني ساعات، كانت المريضة في وضع مستقر بشكل تام أثناء وبعد العملية ولم تحتج إلى نقل أي وحدة دم أثناء العملية المعقدة، وتمّت إفاقتها بغرفة العمليات مباشرة وهي بصحة جيدة دون مضاعفات تُذكر، ونُقلت للعناية المركزة ووُضعت تحت المراقبة الدقيقة لمدة ٢٤ ساعة ثم نُقلت لجناح التنويم ومكثت في المستشفى عدة أيام وبعدها غادرت بحالة صحية جيدة.

وأوضح الدكتور سعد الشهراني؛ المدير الطبي المساعد بالمستشفى، أن عمليات الكبد تعد من أعقد العمليات الجراحية وأكثرها دقة، ولاسيما عمليات الأورام المتقدمة بالكبد، حيث إنها لا تُجرى إلا في عددٍ محدودٍ من المراكز الطبية العالمية المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد الرابعة لجراحات الكبد المعقدة والمتقدمة التي يجريها فريق جراحات الأورام والكبد والبنكرياس بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر.

يُذكر أن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر يضم وحدة متخصصة في جراحات الأورام والكبد والبنكرياس، مجهّزة بأعلى التقنيات والتجهيزات، ويشرف عليها فريق جراحي من ذوي الخبرة والاختصاص للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة.