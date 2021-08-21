، قرابة الـ2.5 مليون إصابة كورونا بدول التعاون الخليجي حتى 20 أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - 2,400,389 حالة تعاف و18,879 وفاة.. وأكثر من 63 مليون جرعة لقاح

نشر مركز الإحصاء الخليجي إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول المجلس، حتى تاريخ 20 أغسطس 2021م.

وبحسب الإحصائية التي نشرها المركز على حسابه بتويتر: بلغت الإصابات المؤكدة بدول التعاون 2,459,103، بينها 2,400,389 حالة تعاف، 18,879 وفاة، فيما بلغت اللقاحات المعطاة 63,177,795 جرعة.

وبلغت الإصابات المؤكدة اليومية 2054 إصابة لدول المجلس كافة، بينها متوسط 1070 بالإمارات، و458 بالمملكة، و226 بالكويت، و221 بقطر، و79 بالبحرين، فيما سجلت عمان صفر إصابة.

وفي حالات التعافي سجلت النسبة من إجمالي الإصابات 97.6%، وتراوحت بين 99.1% في البحرين و98.1% بالكويت، و98.5% بقطر، و97.4% بالمملكة، و97.2% بالإمارات، و96.2% بعمان.

وبلغت حالات الوفاة اليومية بدول المجلس مجمعة 13 حالة.