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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأمطار الصيفية تعاود هطولها على مرتفعات 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ عودة الأمطار على عدة مناطق
وقال المسند "متوقع اليوم أن تعاود الأمطار فوق أجزاء من مرتفعات جازان و عسير و الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات الطائف
وأضاف "في عسير و جازان و اليمن (عادة) تعتبر هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية والتي قد تكون غزيرة أحياناً".
وأشار المسند إلى أن نهاية أغسطس والذي يتزامن مع دخول سهيل (24 أغسطس) (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل
وكشف المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة بالمملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وتضمنت التالي