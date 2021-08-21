شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الأمطار الصيفية تعاود هطولها على مرتفعات 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ عودة الأمطار على عدة مناطق

وقال المسند "‏متوقع اليوم أن تعاود الأمطار فوق أجزاء من مرتفعات ‎جازان و ‎عسير و ‎الباحة وربما تمتد حتى مرتفعات ‎الطائف

وأضاف "‏في ‎عسير و ‎جازان و ‎اليمن (عادة) تعتبر هذه الفترة من السنة غنية بأمطارها الصيفية والتي قد تكون غزيرة أحياناً".

وأشار المسند إلى أن نهاية أغسطس والذي يتزامن مع دخول ‎سهيل (24 أغسطس) (قد) تهطل فيه أمطار خفيفة على الوسطى، والعوام قالوا: إذا دخل سهيل لا تأمن السيل

وكشف المسند عن ‏درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 29 محطة بالمملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وتضمنت التالي