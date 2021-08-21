شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشار بالجمارك: لدينا ممكنات تساعدنا على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي، أن الهيئة لديها إمكانيات كثيرة تساعد على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات، وأبرزها الخبرات الواسعة لدى موظفي الجمارك.

وقال ماجد الصبي، أن تلك الإمكانيات تتضمن التقنيات الأمنية المُستخدمة للكشف عن محاولات التهريب، لافتًا إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل أنواع التهريب، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية" .

وأوضح المستشار الأمني، أن كل ذلك تحقيقًا للغاية التي تسعى إليها الهيئة وهي العمل على مكافحة تهريب المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها، داعيًا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها من خلال التواصل مع الهيئة.

ويُشار إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أحبطت محاولات لتهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من 2.6 كيلوجراماً، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.