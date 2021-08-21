تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورؤية متدنية على 5 مناطق.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 5 مناطق بالمملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك رعدية، بجانب تكون سحب رعدية وتساقط البرد وسيول خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت، إضافة لوجود تدنّ في مدى الرؤية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي نجران «بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة» وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا» تشهدان رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على مواقع «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب» بمنطقة جازان و «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» بمنطقة عسير.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك هطولًا للأمطار الرعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق مكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان، الطائف» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، القرى، المخواة، المندق ، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، بني حسن، قلوة» وعسير «المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل».