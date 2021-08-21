استئصال ورم لمريض خمسيني بمستشفى الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - استأصل فريق من قسم الجهاز الهضمي والمناظير في مستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، ورما من القولون لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا.

وأوضح استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير والكبد الدكتور عبدالرحمن كنعان، الذي أجرى عملية المنظار، أن المريض حضر للعيادات الخارجية وهو يعاني من نقص حاد في الدم مع وجود دم مخفي في البراز، مؤكدًا إجراء الفحوصات اللازمة ما استدعى تنويم المريض لعمل منظار للجهاز الهضمي السفلي؛ حيث تبين وجود ورم يبلغ حجمه 4*5 سم.

وأضاف، بعد اخذ العينة تبين أن الورم حميد وقابل للتحول تم إجراء عملية المنظار استغرقت 30 دقيقة واستئصال الورم بواسطة تقنية Endo loop دون الحاجة للتدخل الجراحي.

تكللت العملية بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى، وهو بصحة جيدة دون أي مضاعفات.