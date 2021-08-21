«جامعة الإمام» توضح الإجراءات تجاه الطلبة غير الحاصلين على لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن عدم حصول الطالب على جرعتين من لقاح كورونا خلال أسبوعين من بدء الدراسة، سيعد غائبًا ويوقف تسجيله.

وذكرت الجامعة –عبر تويتر- : «عزيزي الطالب/ الطالبة.. أخذ جرعتي اللقاح شرط أساسي لدخول قاعة التدريس، ومن لم يحصل على الجرعتين خلال اسبوعين من بدء الدراسة؛ سيُعد غائبا عن الحضور، وسيوقف تسجيله ويعد مؤجلًا للفصل الدراسي».

وأشارت إلى أنها لن تتهاون في المحافظة على صحة الطلبة؛ خاصة أنها جهزت مركزين لتلقي لقاح كورونا.

في السياق ذاته، أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن تلقي عضو هيئة التدريس لجرعتي كورونا يخوله لإلقاء المحاضرات في القاعة حضوريا، ونصحت بالمبادرة بأخذ الجرعتين.

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