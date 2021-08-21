الصحة للطلبة فوق 12 عامًا: الفاصل بين جرعتي كورونا 3 أسابيع

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الصحة، أن الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح فيروس كورونا، هو ثلاثة أسابيع، نافية ما يشاع بأنّه تمّ تقليص المدة الزمنية الى عشرة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار العديد من الطلبة بهذا الخصوص، أنّه «حسب التوصيات الحالية، فإنّه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى».

ووجه العديد من الطلبة استفسارات حول المدة الزمنية بين جرعتي لقاح كورونا، ومدى صحة تقليصها إلى عشرة أيام.

يذكر أنه يشترط لدخول المنشآت التعليمية سواء الجامعية أو التعليم العام أو المهني، الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

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