فريق تأهيلي يعيد الحركة لمريض شلل نصفي بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام بمنطقة جازان، في إعادة الحركة لمريض بعد تعرضه لشلل نصفي جعله فاقدًا للحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وذكرت صحة جازان، أن المريض كان يعاني من شلل نصفي بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثر الحبل الشوكي جزئيًا، مما جعله فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.

وأوضحت أن فريق التأهيل الطبي نفذ برنامج تقوية وتحفيز للمريض ومن ثم تدريبه على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة والانتقال إلى مرحلة التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي.

وأشارت صحة جازان إلى أن المريض أصبح قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه وممارسة حياته الطبيعية.

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