أمانة الرياض: استقبال 13 ألف بلاغ خلال أسبوع واحد

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) عن استقباله لأكثر من 13 ألف بلاغ خلال أسبوع (من 8 – 14 أغسطس 2021م)، بنسبة رضا بلغت 92%

وذكر المركز –عبر تويتر- أن عدد البلاغات الواردة بلغ (13657) بلاغًا، بينما بلغ عدد البلاغات المنفذة (11169)، ونسبة البلاغات المنفذة 82 %.

وأشار إلى أنَّ البلاغات الخطيرة بلغت (893) بلاغًا، ونسبة تنفيذ البلاغات الخطيرة 97 %.

من جهة أخرى، ذكرت أمانة الرياض، أنها تزيل كل يوم حوالي 10 آلاف طن من النفايات في مدينة الرياض.

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