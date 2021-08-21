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أمانة الرياض: استقبال 13 ألف بلاغ خلال أسبوع واحد

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز أمانة منطقة الرياض (940) عن استقباله لأكثر من 13 ألف بلاغ خلال أسبوع (من 8 – 14 أغسطس 2021م)، بنسبة رضا بلغت 92%

وذكر المركز –عبر تويتر-  أن عدد البلاغات الواردة بلغ (13657) بلاغًا، بينما بلغ عدد البلاغات المنفذة (11169)، ونسبة البلاغات المنفذة 82 %.

وأشار إلى أنَّ البلاغات الخطيرة بلغت (893) بلاغًا، ونسبة تنفيذ البلاغات الخطيرة 97 %.

من جهة أخرى، ذكرت أمانة الرياض، أنها تزيل كل يوم حوالي 10 آلاف طن من النفايات في مدينة الرياض. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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