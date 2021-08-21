المرور يوضح شروط تجديد الرخصة المنتهية من 10 سنوات.. والرسوم المقررة

الرياض - محمد عبدالله - قالت الإدارة العامة للمرور، إنّه يمكن تجديد رخصة القيادة المنتهية منذ عشر سنوات بشروط، مشيرة إلى رسوم الرخصة.

وأضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن تجديد رخصة القيادة المنتهية بعد سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي.

ويمكن للمستفيد تجديد رخصة القيادة عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر، وفقا للحساب الرسمي للمرور السعودي، ردا على استفسار أحد المستفيدين.

رسوم تجديد رخصة القيادة

وكشف المرور أسعار تجديد رخصة القيادة حسب كل مدة زمنية وجاءت رسوم الرخصة لمدة عامين بـ80 ريالًا سعوديًّا، والرخصة التي تستمر لخمس سنوات يصل سعرها لـ200 ريال، كما أنَّ سعر رسوم الرخصة طويلة الأمد تصل لـ400 ريال لتخدم 10 سنوات دون الحاجة لتجديد.

شروط تجديد رخصة قيادة

فيما أوضح المرور السعودي أن تجديد رخصة القيادة لمن أتم 18 عامًا يكون بدون اختبار، بشرط الاكتفاء بالاختبار السابق كونه طُبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وفقًا لما تنص عليه المادة «39» فقرة «4» من نظام المرور.

فقدان رخصة القيادة

وكان المرور السعودي، أوضح الإجراءات المطلوبة، حال ضياع الرخصة المنتهية، قبل التقدم بالطلب المتعلق بالتجديد قائلا: إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه الإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان رخصة القيادة، وذلك بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب.

وأكد المرور أن المواطن المقيم خارج المملكة يمكنه تجديد رخصة القيادة من خلال زيارة الملحقية السعودية، وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض الشخص المناسب لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

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