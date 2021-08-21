بالصور.. رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني يزور المسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - قام الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني، والوفد المرافق له، بزيارة المسجد النبوي، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صل الله عليه وسلم – , وصاحبيه – رضوان الله عليهما.

وذكرت وكالة المسجد النبوي –عبر تويتر- أنه كان في استقبال الرئيس الغزواني، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري.

وكان رئيس موريتانيا وصل إلى جدة في وقت سابق، في زيارة خاصة يؤدي خلالها مناسك العمرة (وفقًا لوسائل إعلام موريتانية).

واستقبل الرئيس الغزواني في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وأمين مدينة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة اللواء صالح بن عوض الجابري، ومدير مطار الملك عبد العزيز عصام فؤاد نور.

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