نقل 24 مريضًا فور تعليق الخدمة بـ«نفسية» مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي باسم تجمع مكة المكرمة الصحي حاتم المسعودي نقل 24 مريضًا إلى مستشفيات متخصصة، فور قرار تعليق الخدمة في قسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأوضح متحدث «تجمع مكة الصحي»، أنه جرى نقل 23 مريضًا إلى الطائف ومريض إلى جدة، مشيرًا إلى أن جميع المرضى يحظون بعناية صحية متخصصة.

وأشار المسؤول إلى أنه تم التنسيق لتحسين تجربة المريض من خلال إعادة جدولة مواعيد العيادات إلى الفترة المسائية في مبنى العيادات العامة لاستمرار تقديم الخدمة، بالإضافة إلى استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى على مدار الساعة.

وأكد المسعودي، أنه تم التنسيق مع المستشفيات المتخصصة في المنطقة لتحويل حالات التنويم إليها إذا دعت الحاجة لحين إيجاد الحلول التي تعيد تشغيل الخدمة في مكة المكرمة مرة أخرى.

وجدد تجمع مكة المكرمة الصحي، تأكييه لأهالي المرضى وذويهم أن صحة وسلامة المرضى محل اهتمام وأولوية وجار العمل لإعادة تشغيل الخدمة في مكة المكرمة، بالإضافة إلى العمل المستمر لتقديم رعاية صحية متكاملة مع العمل على عدم تكرارها مرة أخرى.