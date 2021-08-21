شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح 3 طرق لحفظ التمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك طرق عديدة للحفاظ على التمر وكل طريقة تمتاز بسمات وخصائص مختلفة.

وأوضحت الهيئة أن هناك ملوثات للتمر منها، بقايا المبيدات، ومعادن ثقيلة وسامة، والأجسام الغريبة مثل وجود أجزاء معدنية، ونمو الأحياء الدقيقة والخمائر والعفن.

وأوضحت أن ينبغي غسل التمر جيداً قبل تناوله بالماء الجار لأن ذلك قد يقلل بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، مع ضرورة عدم استعمال المياه المستخدمة في غسل التمر أكثر من مرة.

وأضافت الهيئة أن هناك ثلاثة طرق لحفظ التمر، وهي:

– التجميد: أفضل طرق حفظ التمر، إذ تعمل على قتـل أو خفض الأحياء الدقيقة وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة، ويفضل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.

– التبريد: يمكن حفظ التمر في الثلاجة لأسابيع عدة في عبوات مناسبة تسهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة ولا تسمح بخروج البخار، ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.

– التجفيف: والهدف من ذلك خفض الرطوبة التي تسهم في نمو الأحياء الدقيقة، إذ أن حفظ التمر بنسبة 20% من الرطوبة وتخزينه بدرجة حرارة 25، تطيل فترة حفظه إلى سنة.