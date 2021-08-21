«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة السبت، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر ومتر ونصف المتر.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية، تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.