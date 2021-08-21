شكرا لمتابعة خبر عن آل زلفة: كل ما يمكن أن تفعله طالبان هو جلد النساء ولا تستطيع إدارة دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، أن حركة طالبان قد ورطت نفسها، بعد سيطرتها على أفغانستان.

وقال آل زلفة: "طالبان تورطت، لا يمكن لها باي شكل من الاشكال أن تدير دولة، لأن فاقد الشئ لا يعطيه".

وتابع: "كل مايمكنها عمله وهو تخصصها جلد الناس وخاصة النساء في الأسواق، والشوارع العامة والتجارة بالمخدرات، وتجويع الشعب الافغاني المبتلي بحكم هذه العصابة".

يذكر أن "طالبان" كثفت عمليات البحث عن أفغان تعاملوا مع القوات الأمريكية، ونفذت زيارات هادفة لمنازل الذين تريد توقيفهم ولمنازل أفراد عائلاتهم، كما تدقق في هويات الأشخاص الراغبين في الوصول إلى مطار كابل، وقد أقامت نقاط تفتيش في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة وجلال آباد.