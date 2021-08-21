شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ بعد نشر صورته بأحد المطاعم: "الخصوصية يا ناس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تداول في الساعات الماضية صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، خلال تواجده بأحد المطاعم في الرياض.

وأفاد متداولو الصورة بأن رئيس هيئة الترفيه، كان في زيارة مفاجئة للمطعم، وتناول العشاء، في دعم منه للمطاعم الوطنية.

ومن جانبه علق آل الشيخ على الموضوع قائلا: "رحت وتعشيت وحاسبت، ليه هالحوسة ومفاجاءة وغير مرتبه ودعم ومادعم، تراي موظف لا رحت ولاجيت، خصوصية الناس ياناس".