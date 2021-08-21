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آل الشيخ بعد نشر صورته بأحد المطاعم: "الخصوصية يا ناس"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تداول في الساعات الماضية صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، خلال تواجده بأحد المطاعم في الرياض.

وأفاد متداولو الصورة بأن رئيس هيئة الترفيه، كان في زيارة مفاجئة للمطعم، وتناول العشاء، في دعم منه للمطاعم الوطنية.

ومن جانبه علق آل الشيخ على الموضوع قائلا: "رحت وتعشيت وحاسبت، ليه هالحوسة ومفاجاءة وغير مرتبه ودعم ومادعم، تراي موظف لا رحت ولاجيت، خصوصية الناس ياناس".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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