، "العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري؛ أن تشهد الأسابيع المقبلة إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من الخارج من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة.
وقال "العميري" لـ"الخليج 365": وسط إجراءات ميسرة وبرتوكولات صحية تعود شعائر العمرة مع وصول طلائع المعتمرين من الخارج لمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب مع الورد والهدايا.
وأضاف: يشترط لقدوم المعتمرين؛ الحصول على جرعتين من الجرعات المعتمدة بالمملكة، وحجز برنامج المعتمر عن طريق المنصات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة، إلى جانب منح تأشيرة العمرة وتقديم الخدمة من قبل مقدمي خدمات المعتمرين المرخصين لدى وزارة الحج والعمرة.
وتابع: من جميع دول العالم متاحة لهم القدوم لأداء العمرة باستثناء بعض الدول حيث يتم تحديث قائمة الدول كل فترة.
وتوقع " العميري " إقبال كبير خلال الأسابيع القادمة لأداء فريضة العمرة من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة والاشتياق لأداء فريضة العمرة من جميع المسلمين.
فيروس كورونا الجديد ضيوف الرحمن لقاح كورونا المشاعر المقدسة تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا
"العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-08-21
توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري؛ أن تشهد الأسابيع المقبلة إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من الخارج من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة.
وقال "العميري" لـ"الخليج 365": وسط إجراءات ميسرة وبرتوكولات صحية تعود شعائر العمرة مع وصول طلائع المعتمرين من الخارج لمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب مع الورد والهدايا.
وأضاف: يشترط لقدوم المعتمرين؛ الحصول على جرعتين من الجرعات المعتمدة بالمملكة، وحجز برنامج المعتمر عن طريق المنصات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة، إلى جانب منح تأشيرة العمرة وتقديم الخدمة من قبل مقدمي خدمات المعتمرين المرخصين لدى وزارة الحج والعمرة.
وتابع: من جميع دول العالم متاحة لهم القدوم لأداء العمرة باستثناء بعض الدول حيث يتم تحديث قائمة الدول كل فترة.
وتوقع " العميري " إقبال كبير خلال الأسابيع القادمة لأداء فريضة العمرة من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة والاشتياق لأداء فريضة العمرة من جميع المسلمين.
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
01:00 AM
قال لـ"الخليج 365": بسبب التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة
توقّع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة هاني بن علي العميري؛ أن تشهد الأسابيع المقبلة إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من الخارج من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة.
وقال "العميري" لـ"الخليج 365": وسط إجراءات ميسرة وبرتوكولات صحية تعود شعائر العمرة مع وصول طلائع المعتمرين من الخارج لمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب مع الورد والهدايا.
وأضاف: يشترط لقدوم المعتمرين؛ الحصول على جرعتين من الجرعات المعتمدة بالمملكة، وحجز برنامج المعتمر عن طريق المنصات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة، إلى جانب منح تأشيرة العمرة وتقديم الخدمة من قبل مقدمي خدمات المعتمرين المرخصين لدى وزارة الحج والعمرة.
وتابع: من جميع دول العالم متاحة لهم القدوم لأداء العمرة باستثناء بعض الدول حيث يتم تحديث قائمة الدول كل فترة.
وتوقع " العميري " إقبال كبير خلال الأسابيع القادمة لأداء فريضة العمرة من جميع الجنسيات؛ في ظل التسهيلات الكبيرة والخدمات الإلكترونية المتطورة والاشتياق لأداء فريضة العمرة من جميع المسلمين.
، "العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العميري" يتوقّع إقبالاً كبيراً لأداء فريضة العمرة من خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.