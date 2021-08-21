شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون مستفيد من «تعزيز الأمن الفكري» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة القصيم في عدة مهرجانات كبرى بالمنطقة قدم من خلالها 1000 استشارة نفسية واجتماعية وأسرية، ووزع أكثر من 10 آلاف كتيب تعريفي بالبرنامج، و5 آلاف هدية للزوار.

وبلغ عدد المستفيدين من الملتقيات 492800 مستفيد، كما أقيم 86 نشاطًا استفاد منه 39500 مستفيد، فيما استفاد أكثر من 850 ألفا من حملة معًا ضد الإرهاب والفكر الضال شملت المحاضرات والرسائل التوعوية لحماية عقول النشء من الإرهاب والأفكار الضالة.

كان الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم قد دشن في 18 نوفمبر 2019م برنامج تعزيز الأمن الفكري، الذي سعى إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وقادته، وتحصين عقول الناشئة ووقايتهم من الانحرافات.