شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 4477 مراجعا بطوارئ «أجياد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خدم مستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة أكثر من 4477 مستفيدًا خلال النصف الأول من 2021 من خلال قسم الطوارئ لزوار ومعتمرين ومواطنين ومقيمين.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى والمشرف على مستشفى ومراكز الحرم د. وائل عيد أن المستشفى يعد الأقرب للمسجد الحرام، وتوجد في أروقته مراكز صحية تتبع المستشفى لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام تعمل على مدار 24 ساعة وفق الإجراءات والبروتوكولات المتبعة من وزارة الصحة.

وأفاد بأن عدد الفحوصات المخبرية، التي تمت خلال نفس الفترة تجاوزت من 72844 تحليلًا، وعدد المستفيدين من قسم الأشعة أكثر من 1093 مستفيدًا، وعدد الوصفات الطبية أكثر من 9036 وصفة طبية.

وأكد د. عيد، حرص المستشفى على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.