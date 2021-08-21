شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألف وجبة صائم بالمسجد الحرام في يوم عاشوراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها الميدانية والاجتماعية؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام في يوم عاشوراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر، إلى أن وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية جندت 90 متطوعًا لتوزيع قرابة 31.200 وجبة على الصائمين في المسجد الحرام ومرافقه، بالإضافة إلى تنظيم المسارات للطائفين ودفع العربات لكبار السن من المعتمرين.

وأفاد بأن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية قامت ضمن استعداداتها ليوم عاشوراء بغسيل الحرم المكي وساحاته ودوراته 10 مرات بعدد 80 ألف لتر من المطهرات، ومتابعة أعمال التلقيط على مدار اليوم.

وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة إلى أن الوكالة قامت عبر الإدارة العامة لسقيا زمزم بتوزيع أكثر من ثلاثمائة ألف عبوة موزعة على صحن المطاف والمداخل وعامة الدور الأول، بالإضافة لتغطية المصليات النسائية كافة، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للحجاج بالحقائب الأسطوانية، ومتابعة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بالمطاف. وأكد حيدر أن الرئاسة حرصت على تقديم حزم الخدمات في يوم عاشوراء وفق آلية منظمة تلبيةً لاحتياجات قاصدي بيت الله الحرام وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.