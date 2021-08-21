شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية بنظام التعاقد في جامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً على درجة «أستاذ ـ أستاذ مشارك ـ أستاذ مساعد»، وذلك بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل. كما اشترطت أن يكون التقدير العام في درجة البكالوريوس جيد جدًا على الأقل، وأن تُرفق معادلة درجة الدكتوراة في حال الحصول عليها من جامعة خارج السعودية، مع أفضلية القبول لمَنْ لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجّلات العلمية المحكمة.