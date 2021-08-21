شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف بلاغ للهلال الأحمر بالطائف صيفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف 17009 بلاغات إسعافية منذ انطلاق صيف الطائف في بداية شهر مايو الماضي.

وأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية متخصصة، وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة، حيث بلغت الحوادث المرورية 5792 تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة. وبيّنت الهيئة أن عدد البلاغات للحالات المرضية وصل إلى أكثر من 11000 بلاغ، حيث قُدمت لهم الخدمة اللازمة ونُقل من يحتاج للرعاية الطبية إلى المستشفيات.