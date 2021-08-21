شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شروط ومواصفات لاختيار «الحواجز الخرسانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشار وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة الإعلام المتحدث الرسمي محمد الصفيان إلى اختيار أنواع الحواجز الخرسانية، وفق شروط ومواصفات يتم أخذها في الاعتبار، منها السرعة المقررة والمحددة في نطاق موقع العمل التي توضع به الحواجز حتى تتلاءم ردة الفعل عند الاصطدام، ومدة التصريح بالعمل في هذه المنطقة، والتحويلات المرورية، وما إذا كانت مؤقتة «لفترة قصيرة»، أو دائمة «لفترة طويلة»، وعرض المنطقة من الطريق التي سيتم العمل فيها، ومدى كفايتها لتشغيل المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، وحماية القائمين بتنفيذ العمل، وتحديد السرعة، ووضع اللوحات الإرشادية، والأسهم التوجيهية العاكسة، ووضع المطبات الصناعية المؤقتة حسب الحاجة، إضافةً إلى وضع جسور حديدية لعمل ممرات مؤقتة في بعض الأماكن حسب الحاجة.

وأوضح الصفيان أن ذلك يتم بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، بعد تقديم طلبات موضحًا فيها منطقة العمل، والاتجاهات والسرعات المقررة، والإنارة والمطبات الصناعية إذا لزم الأمر، ويتم الاعتماد وتحديد برنامج زمني حسب السعة المرورية في نطاق العمل بالمشروع، وذلك لسهولة التنقل والحركة المرورية، حسب المواصفات والشروط المعتمدة، مع تطبيق غرامات في حال عدم الالتزام أو وجود مخالفة وفق لائحة الغرامات والمخالفات.

وتابع أن الأمانة، ضمن جهودها في إزالة الحواجز الخرسانية، قد أزالت 3482 من الحواجز المتهالكة خلال شهر، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة مختلف مظاهر التشوه البصري.

جاء ذلك بعد ما نشرته ”الخليج 365” بعددها الإثنين الماضي، بعنوان: «الحواجز الخرسانية.. عرقلة الحركة المرورية وتشويه للمشهد الحضري».