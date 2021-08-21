شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 12 منشأة مخالفة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية 5 منشآت مخالفة، إضافةً إلى توجيه 7 إنذارات، وتحرير 5 مخالفات؛ لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية والإجراءات الصحية، وشملت المخالفات تهاونًا في تطبيق الاشتراطات والإجراءات الوقائية، وتدنيًا في مستوى النظافة العامة للعاملين، وسوء حفظ وتخزين الأطعمة.

جاء ذلك خلال زيارة 92 منشأة، ضمن جولات البلدية المتواصلة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية والصحية، منها تطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التكدس في المحلات التجارية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن البلدية تكثف حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية، والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية وأسواق النفع العام؛ للوقوف على جميع الاشتراطات والإجراءات الوقائية، وتوعية المنشآت بضرورة التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية.