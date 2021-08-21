شكرا لقرائتكم خبر عن التأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية بمساكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الأسواق التابعة لبلدية غرب الدمام وبالتعاون مع صحة الشرقية والأمن الوقائي جولاتها الميدانية على مساكن العمالة؛ للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

كانت إدارة المراقبة والنظافة، قد واصلت الجولات المشتركة على المناطق الصناعية «دله»، بالتعاون مع اللجنة المكونة من «وزارة التجارة، وشركة الكهرباء، والدفاع المدني، وشرطة الدمام، والجوازات»؛ للتأكد من نظامية المواقع الاستثمارية.

وأغلقت البلدية 9 منشآت، وحررت 21 مخالفة، خلال أسبوع، أهمها عدم وجود ترخيص، واستخدام الطرق، ومزاولة النشاط خارج حدود المنشأة، إضافةً إلى عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

من ناحيتها، واصلت إدارتا المراقبة والكراج أعمالهما في رفع اللوحات الإعلانية، والملوثات البصرية، من على الطرق والأراضي الفضاء.

فيما أكدت إدارة صحة البيئة، لأصحاب المنشآت، أن حفظ المواد الغذائية دون تواريخ للصلاحية، وحفظها في عبوات غير مخصصة للحفظ يعرضها للتلف والفساد، ويستوجب فرض الجزاءات بحق المنشآت.