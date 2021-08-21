شكرا لقرائتكم خبر عن إشعار ورش الحدادة المخالفة بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشعرت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عددًا من ورش الحدادة المخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على الورش؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، والتي أسفرت عن تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

على جانب آخر، كثفت البلدية أعمالها في ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، إضافةً إلى تكريب النخيل في جميع الشوارع والحدائق والساحات العامة، ورفع وإزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة وتسوية الأرض الفضاء؛ لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

فيما رصدت بلدية عريعرة، عدة مخالفات في المنشآت الغذائية، وعدم التزامها بالاشتراطات البلدية، والإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.