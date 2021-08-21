شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 3710م3 أنقاضا ومخلفات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أكثر من 3710 أمتار مكعبة من الأنقاض، من مواقع متفرقة، خلال أسبوع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد البصري.

كانت البلدية قد رفعت أكثر من 127 لوحة إعلانية مخالفة، من مواقع متفرقة، إضافةً إلى 37 سيارة تالفة، ضمن الجهود المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وتكثف أمانة الشرقية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية للشوارع، من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة جميع التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه، ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة، واستمرار العمل في معالجة الحفر والتشققات كافة طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.