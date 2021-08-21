شكرا لقرائتكم خبر عن خطة مرورية استعدادا لعودة الدراسة حضوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير تعليم الشرقية د. سامي العتيبي، ومدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، الخطة المرورية لعودة الطلاب للمدارس.

وتابع د. العتيبي جاهزية عمليات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بما يتوافق واستكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قبل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ؛ لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة «وفقها الله»، والتي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030.

من ناحيته، كان وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، قد أكد اشتراط حصول جميع طلاب وطالبات المملكة لمَنْ أعمارهم 12 عاما وأكثر في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح؛ للحضور للمنشآت التعليمية.

وقال: «بالنسبة إلى طلاب التعليم الجامعي ومَنْ في حكمهم غير مكتملي التحصين بجرعتين، فلن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم، ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وبالنسبة إلى طلاب التعليم العام لمَنْ أكمل 12 سنة ميلادية يشترط الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومَنْ لم يكمل التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى استكمال التحصين بجرعتين».