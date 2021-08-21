شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. افتتاح مركزين جديدين لتطعيم طلبة طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يفتتح القطاع الصحي بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مركزين للتطعيم مخصصين للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمحافظة، بالتعاون مع تعليم المحافظة، وذلك غدًا الأحد، في مدرسة أبي ذر الغفاري بنين، والمدرسة المتوسطة الثانية للبنات، بهدف التوسع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12 - 18 عاما، استعدادا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

ودعت إدارة التعليم الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة في الفئات العمرية المحددة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا حرصا على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع، وانتظام العملية التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.