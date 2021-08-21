شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. إصابات «كورونا» دون الـ500 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 458 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 541201 حالة، منها 5554 حالة نشطة، و1205 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ورصدت الوزارة تعافي 753 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي 527189 حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة 8458، بإضافة 9 حالات جديدة.

وقالت الصحة: إن متحورات «كورونا» سريعة الانتشار، وشددت على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة، مهيبة بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية، والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق «صحتي»، للحصول على اللقاح.

وأكدت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، داعية الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».