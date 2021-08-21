شكرا لقرائتكم خبر عن 442 ألف مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الأولية بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الجوف، خدماتها لـ 442421 مستفيدا، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة الجوف أن عدد المراكز الصحية 41 مركزا، موزعة على 4 قطاعات وهي «قطاع سكاكا بـ17 مركزا، وقطاع دومة الجندل بـ10 مراكز، وقطاع طبرجل بـ8 مراكز، وقطاع صوير بـ6 مراكز»، تُقدم خدماتها من خلال العيادات العامة، وعيادات التطعيمات، وعيادات الأسنان، إلى جانب أقسام الأشعة والمختبر والتعقيم والجودة، وعيادات التثقيف الصحي، إضافةً إلى خدمات أخرى، مثل خدمة مراكز الدوام الممتد، التي تستقبل المرضى في أوقات خارج نطاق أوقات الدوام المعتاد للمراكز.

وأشارت إلى العيادات الاستشارية، التي تُقدّم خدمة الاستشارات الطبية من قِبَل أطباء استشاريين في التخصصات المختلفة، والعمل «عن بُعد»، عبر تطبيق «صحتي» ومركز «937».

وبيَّنت أنه تم تخصيص عيادات «تطمّن» في مركزين بدومة الجندل وطبرجل، و5 مراكز للقاحات كورونا في سكاكا ودومة الجندل وطبرجل وصوير.