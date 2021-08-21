6 خطوات لآلية برنامج التميز بهيئة الصحفيين بمكة

الرياض - محمد عبدالله - حدد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة بالشراكة مع «مزايا اكسكلوسيف» 6 خطوات لآلية برنامج بطاقة التميز ليستفيد منها كافة الأعضاء بمختلف المزايا الخاصة.

وتكون عملية التفعيل كالتالي:

1/ تحميل تطبيق «مزايا اكسكلوسيف» من متجر اب ستور او اندرويد من خلال الرابط

2/ الضغط على أيقونة «سجل الآن» واختيار شعار هيئة الصحفيين.

3/ تدوين المعلومات الشخصية.

4/ ارفاق صورة من بطاقة عضوية الهيئة.

5/ القيام باستخدام الرمز الترويجي «sju21 »؛ للحصول على العضوية.

6/ الضغط على ارسال وستصل كلمة السر لكل عضو عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية.

وبعد ذلك وضعها في التطبيق بخانة «اسم المستخدم» وكلمة المرور، والإطلاع على جميع الجهات والمزايا الخاصة والبدء بالاستفادة منها.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أنه انطلاقا من الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين ولتحقيقها على أرض الواقع استحدث فرع الهيئة بمكة المكرمة برنامج بطاقة التميز لتقديم أرقى الخدمات لأعضاء الفرع وكل أعضاء الهيئة عبر عقد شراكة واتفاقية مع الكيان التجاري مزايا اكسكلوسيف والتي سيستفيد منها 500 عضو من أعضاء الهيئة.

وتابع: يمثل ذلك إضافة جديدة ونوعية للخدمات التي تقدمها الهيئة لاعضائها ضمن إطار استراتيجبة الهيئة المحفزة وذلك بدعم من رئيس مجلس الإدارة الاستاذ خالد بن حمد المالك ومتابعة الأمين العام الدكتور عبدالله الجحلان نحو تقديم أرقى الخدمات لأعضاء الهيئة.

وأضاف الإحيوي، أن فرع الهيئة بمكة المكرمة لديه المزيد من الإضافات الخلاقه لاعضاء الهيئة خصوصًا أن خدمة برنامج بطاقة التميز تتضمن حزمة من المزايا الخاصة عبر أكثر من مائتي علامة تجارية مهمة من فنادق وعيادات ومطاعم وخدمات السياحة والسفر وتأجير سيارات ومحلات تجارية متنوعة وتستهدف منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأسرهم.

وأكد الحرص على تقديم بطاقة التميز الإلكترونية كخدمة بمميزات عالية تشمل خصومات كبيرة ومزايا متفاوتة ومتعددة ومتنوعة لجميع الأعضاء، وتم اختيار «مزايا اكسكلوسيف» للقيام بهذه المهمة المباركة ىكونها الرائدة الأولى في مجال المزايا ولديها خبرة واسعة تمتد الى مايقارب 10 سنوات في هذا المجال.

وتأتي مثل هذه المبادرات لتهيئة بيئة جاذبة وصحية لأعضاء الهيئة بتجويد الخدمات وتوفير برنامج يحمل خدمات إضافية متنوعة تتضمن الخصومات والتسهيلات المتكاملة وبأعلى المواصفات.

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