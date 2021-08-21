نشرة «عاجل».. موانع واستثناءات تلقي منسوبي التعليم لقاحات كورونا.. ومساعدات سعودية لتونس

الرياض - محمد عبدالله - من المساعدات السعودية الإضافية إلى تونس، إلى الكشف عن موانع واستثناءات تلقي منسوبي التعليم لقاحات كورونا، ترصد ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية مساء اليوم الجمعة.

«التعليم» تكشف موانع واستثناءات تلقي منسوبيها لقاحات كورونا وآلية التعامل معهم

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم وجهت تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس والمعاهد وبرامج التربية الخاصة، بشأن تحديث البروتوكول الذي أصدرته ودليل الاستثناء من لقاح كورونا «كوفيد-19» الصادر من وزارة الصحة.

خادم الحرمين يوجه بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس

وجه خادم الحرمين الشريفين، الجمعة، الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بالرئيس التونسي قيس سعيد.

4 مدن الأكثر تعافيًا من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدرت 4 مدن في المملكة حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، والبالغ 753 حالة.

وسجلت الرياض 113 حالة وجدة 68 ومكة المكرمة 31، وحائل 29، وسجلت بريدة وأبها والمبرز 23 حالة لكل منهم وخميس مشيط 21، وأبوعريش 20، وتبوك 18، وجازان 17، والطائف 16، وسجلت نجران والدمام 15 حالة لكل منهما، وحفر الباطن 13 حالة تعاف.

بالفيديو.. استشاري: 3 أسباب لزيادة حصوات الكلى لدى السعوديين

عدَّد استشاري جراحة أمراض وأورام الكلى الدكتور عبد الله الفاخري، أسباب حصوات الكلى والتي تتزايد في السعودية، بنسبة 80% لدى الرجال و20 لدى النساء.

وأضاف الفاخري، أن سبب زيادة نسبة المصابين بحصوات الكلى لدى الرجال أن كثيرا منهم يعملون بمهن يكثر فيها التعرض للشمس والجفاف، فضلًا عن كثرة تناول الرجال للحوم الحمراء والبروتينات الحيوانية بشكل عام.

«الصحة»: استكمال جرعتي لقاح كورونا يقي من المتحورات

أوصت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

متحدث «الأرصاد»: يوليو شهر تاريخي على المملكة.. ومدينة سجلت الأمطار الأعلى

قال حسين القحطاني، المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن شهر يوليو المنصرم، كان شهرًا تاريخيًا على المملكة مناخيًا.

وأوضح القطحاني، أن يوليو شهر تاريخي على المملكة مناخياً من حيث درجات الحرارة وكمية الأمطار.

بعد القصاص من قاتل أخيه.. شقيق السبيعي: «الداخلية» تقدم جميع متطلبات ذوي الشهداء

توجه شقيق الشهيد عبدالله بن مشاري السبيعي، بالشكر إلى القيادة على العدالة وتنفيذ حكم القصاص على الجاني عبدالعزيز المالكي.

وأضاف، أن وزارة الداخلية تقدم جميع متطلبات ذوي شهداء الواجب، مشيرًا إلى أن أهم ما تم تقديمه كان «تنفيذ حكم القصاص يوم أمس الخميس».

استشاري: فئتان تتطلبان الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، إن هناك بعض الحالات التي تتطلب أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية، أن من بين تلك الحالات، المرضى ذوي المناعة الضعيفة أو الذين يستخدمون أدوية مخفضة للمناعة، مشيرًا إلى عدم وجود مخاوف من عدد الجرعات لأن «الأهم الوصول إلى بر الأمان».

«الصحة»: 10 إجراءات يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول

كشفت وزارة الصحة، الجمعة، الإجراءات الاحترازات الوقائية التي يجب الالتزام بها عند العودة للمدارس في المواصلات وداخل الفصول الدراسية.

وقالت وزارة الصحة، إنه لتطبيق التباعد الجسدي داخل الفصول الدراسية، يجب «إعادة ترتيب الفصول الدراسية بما يضمن التباعد بين الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر، ومراعاة ألا تكون الطاولات وجهًا لوجه، وتركيب الحواجز على الطاولات إن أمكن، والاستفادة من غرف المعامل والمصادر في تحويلها إلى فصل دراسي توزع عليها الطلبة».

هل «المفطح» وجبة صحية؟.. طبيب سعودي يجيب

قال ‏‏‏‏‏‏أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، إن وجبة المفطح وجبة صحية، لاحتوائها على البروتين والكربوهيدرات في اللحوم والأرز، لكن المشكلة في تناول كمية كبيرة منه، أو تناول مشروب غازي بعده.

مصادر «عاجل» تكشف عن آلية التعامل مع غير المحصنين في قطاع التعليم

كشفت مصادر «عاجل»، عن آلية التعامل مع غير المحصنين في قطاع التعليم.

وقالت مصادر «عاجل»، إن وزارة التعليم، اشترطت على كل الجهات التابعة لها، ضرورة التحصين المعتمد من وزارة الصحة، كشرط دخول الموظفين، أو العاملين لديها، أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا، من تأكيد لحالة التحصين.

«الرياضة» داعمة الاتحاد أمام الرجاء: كل التوفيق لممثل الوطن

بعثت وزارة الرياضة برسالة دعم ومساندة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قبل خوض المباراة النهائية من البطولة العربية 2021 «كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُتوج السبت الفائز بكأس محمد السادس

يُتوج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الفريق الفائز بلقب البطولة العربية 2021 «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، والمقرر إقامة مباراتها النهائية بين الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي، غدًا السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.

الإمارات تعلن استضافة 5 آلاف أفغاني مؤقتًا بناء على طلب أمريكي

أعلنت الإمارات موافقتها على استضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

بايدن: أمريكا قامت بأسرع عملية إخلاء في التاريخ من أفغانستان.. إجلاء 13 ألفًا في أيام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة قامت بأسرع عملية إخلاء تقوم بها عبر التاريخ، بإجلاء أكثر من 13 ألفًا من أفغانستان، منذ بدء الرحلات الجوية في 14 من الشهر الجاري.