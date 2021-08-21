«التعليم» تكشف موانع واستثناءات تلقي منسوبيها لقاحات كورونا وآلية التعامل معهم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم وجهت تعميمًا لجميع الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس والمعاهد وبرامج التربية الخاصة، بشأن تحديث البروتوكول الذي أصدرته ودليل الاستثناء من لقاح كورونا «كوفيد-19» الصادر من وزارة الصحة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن الوزارة عبرت عن آمالها، في التقيد بالعودة لمقرات العمل وفقا للإجراءات المنظمة لذلك وعدم تطبيق العمل عن بعد، إلا بعد الرفع لإدارة الموارد البشرية بمن تتم الاستفادة منهم في العمل عن بعد وأخذ موافقة صاحب الصلاحية على ذلك وتحت إشراف الرئيس المباشر، بشرط ألا يتجاوز المكلفون عن بعد النسبة المحددة سلفًا.

وحول دليل الاستثناء من لقاحات كوفيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، أكدت مصادر «عاجل»، أن لقاح كورونا، مثله مثل أي مستحضر قد تكون هناك موانع طبية لدى بعض الأشخاص تمنع أخذه، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان التحقق من وجود هذه الموانع وضمان ومأمونية وفعالية اللقاح وعدم حرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها اللقاح إلا بسبب حقيقي.

وعرف دليل لقاحات كورونا، الذي وجهته «التعليم» لمسنسوبيها، الحساسية المفرطة، بتلك التي تستدعي المعالجة بعقار ابنفرين Epinephrine، أو التنويم في المستشفى، فيما حددت الحساسية الحادة بالأعراض التي تحدث في غضون 4 ساعات بعد التطعيم، وقد تشمل أعراضًا مثل الشرى وتورم الوجه والشفتين واللسان وضيق التنفس.

وحول موانع واستثناءات أخذ لقاحات كوفيد، قال دليل لقاحات كورونا، إن من بين الموانع: الحساسية المفرطة أو الحادة للقاح بعد الجرعة الأولى، مشيرًا إلى أن الحساسية المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة تشمل حاليًا: «مادة بولي إيثلين جلايكول، في لقاحي فايزر وموديرنا، ومادة بولي سوربيت في لقاح أسترازينيكا، واحتمال التحسس المشترك بين مادتي peg وبولي سوربت، وصل إلى 20%).

كما حدد دليل لقاحات كورونا الذي أفصحت مصادر «عاجل»، عنه، مسوغات تأخير لقاحات كورونا، وهي:

الحالة الصحية للمستفيد والتي قد تجعل اللقاح غير فعال حسب رأي الطبيب المختص، ومن الأمثلة على ذلك:

مرضى السرطان الذين يتلقون جاليًا العلاج الكيميائي المكثف، ومرضى الأمراض المناعية الروماتيزمية وما في حكمها الذين يتلقون حاليًا أدوية بيولوجية، مثبطة للمناعة).

الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل احتمال حدوث مضاعفات المرض بعد أخذ اللقاح عالية، حسب رأي الطبيب المختص ويصعب تحديد سبهها ومن الأمثلة على ذلك: المصابون بأمراض مناعية نادرة أو غير مستقرة، الحمل الخطر المصحوب بإجهاضات متكررة.

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