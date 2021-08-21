، بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غدًا السبت، وتحديدًا عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره الرجاء المغربي، وذلك في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على أرض ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية.
الاتحاد يخوض اللقاء في وضع معنوي جيد بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي على نظيره الرائد بثلاثية في افتتاح الجولة الثانية؛ وضعت الفريق في المركز الثالث، كما أن حصوله على شهادة الكفاءة المالية أمس الخميس ساهم في تسجيل المحترفين الأجانب في صفوفه "رسميًّا".
ويسعى المدير الفني للاتحاد، البرازيلي "كاريلي"، إلى الاستفادة من المحترفين الأجانب المشاركين في هذه المواجهة المصيرية، إضافة إلى إيجاد البديل المناسب للمدافع المصري "الفذ" حجازي، كما يعلق آمالاً كبيرة على هداف البطولة بـ7 أهداف، مواطنه "رومارينيو"، والعودة إلى جدة بكأس البطولة.
وفي المقابل، يأمل مدرب الرجاء "التونسي" لسعد الشابي تحقيق اللقب العربي للفريق المغربي، وضمه للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يحظى اللقاء العربي المنتظر المنقول على قناة "أبوظبي الرياضية" بالإثارة والندية بين الطرفَيْن.
الاتحاد
بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربيأحمد سرور الخليج 365 2021-08-20
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غدًا السبت، وتحديدًا عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره الرجاء المغربي، وذلك في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على أرض ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية.
الاتحاد يخوض اللقاء في وضع معنوي جيد بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي على نظيره الرائد بثلاثية في افتتاح الجولة الثانية؛ وضعت الفريق في المركز الثالث، كما أن حصوله على شهادة الكفاءة المالية أمس الخميس ساهم في تسجيل المحترفين الأجانب في صفوفه "رسميًّا".
ويسعى المدير الفني للاتحاد، البرازيلي "كاريلي"، إلى الاستفادة من المحترفين الأجانب المشاركين في هذه المواجهة المصيرية، إضافة إلى إيجاد البديل المناسب للمدافع المصري "الفذ" حجازي، كما يعلق آمالاً كبيرة على هداف البطولة بـ7 أهداف، مواطنه "رومارينيو"، والعودة إلى جدة بكأس البطولة.
وفي المقابل، يأمل مدرب الرجاء "التونسي" لسعد الشابي تحقيق اللقب العربي للفريق المغربي، وضمه للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يحظى اللقاء العربي المنتظر المنقول على قناة "أبوظبي الرياضية" بالإثارة والندية بين الطرفَيْن.
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
10:55 PM
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
12:37 AM
في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غدًا السبت، وتحديدًا عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره الرجاء المغربي، وذلك في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على أرض ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية.
الاتحاد يخوض اللقاء في وضع معنوي جيد بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي على نظيره الرائد بثلاثية في افتتاح الجولة الثانية؛ وضعت الفريق في المركز الثالث، كما أن حصوله على شهادة الكفاءة المالية أمس الخميس ساهم في تسجيل المحترفين الأجانب في صفوفه "رسميًّا".
ويسعى المدير الفني للاتحاد، البرازيلي "كاريلي"، إلى الاستفادة من المحترفين الأجانب المشاركين في هذه المواجهة المصيرية، إضافة إلى إيجاد البديل المناسب للمدافع المصري "الفذ" حجازي، كما يعلق آمالاً كبيرة على هداف البطولة بـ7 أهداف، مواطنه "رومارينيو"، والعودة إلى جدة بكأس البطولة.
وفي المقابل، يأمل مدرب الرجاء "التونسي" لسعد الشابي تحقيق اللقب العربي للفريق المغربي، وضمه للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المتوقع أن يحظى اللقاء العربي المنتظر المنقول على قناة "أبوظبي الرياضية" بالإثارة والندية بين الطرفَيْن.
، بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.