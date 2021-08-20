شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت المملكة اليوم، اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو، في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة.‏

وقّع عن المملكة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكّد السفيران، بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ‏دعماً لقضايا الأمن والسلم الدوليين، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدين في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات، مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيداً لتطلعات البلدين والشعبين نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏