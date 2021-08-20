هذا الهدف من إصدار ضوابط تحليل أسواق العقار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك، أن هدف إصدار ضوابط تحليل أسواق العقار لتكون المعلومات المقدمة من محللين الأسواق دقيقة مبنية على معطيات ومبررات عقارية يؤخذ بها.

ضوابط تحليل السوق العقارية:

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقارية بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

شارك الخبر