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الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي

أدى الصلاة فيه

متابعات الخليج 365 - واس

زار الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، والوفد المرافق له اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صل الله عليه وسلم – , وصاحبيه – رضوان الله عليهما – .

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي.
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي - متابعات الخليج 365 الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي - متابعات الخليج 365 الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي - متابعات الخليج 365


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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