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شكرا لقرائتكم جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20
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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج
خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن
متابعات الخليج 365 - واس
انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .
خطة متكاملة:
وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .
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