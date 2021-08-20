الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج

متابعات الخليج 365 - واس

انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .

خطة متكاملة:

وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .

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