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جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات معتمري الخارج

خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن

متابعات الخليج 365 - واس

انهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .

خطة متكاملة: 

وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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