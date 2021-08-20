، المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو ،

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وقَّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.
وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.
وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.
حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من قسم الترشيحات خالد فلمبان.
المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 11:51 PM
بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن ودعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْنالمملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو
وقَّعت المملكة العربية السعودية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.
وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.
وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.
حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من قسم الترشيحات خالد فلمبان.
، المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو ،
المصدر : الخليج 365
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