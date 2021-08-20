، "الزعاق": الجمعة بداية موسم "سهيل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمتد 52 يومًا

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة هو أول موسم سهيل، ويمتد 52 يومًا على جميع البلدان العربية.

وقال "الزعاق": "الجمعة أول موسم سهيل، وهو موسم الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة القيظية على جميع البلدان العربية، ومدته 52 يومًا".

وأشار إلى أن في نهايته يدخل علينا ألطف وأجمل وأروع موسم (الوسم)، وفيه ترتاح الأرض؛ فتقبل المزروعات، وترتاح المواشي فتدر اللبن، ويرتاح البشر، وينظم القصيد.