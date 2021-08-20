محمد بن مسعود - الدمام - الشركة السعودية أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها تخطط شركة سعودية لإنشاء مصنع لتصنيع زيت الطهي في جنوب السودان؛ إذ تستورد جنوب السودان زيت الطهي من الدول المجاورة، مثل كينيا وأوغندا. وذكر تقرير إذاعة "إي راديو" الجنوب سودانية أن المستثمر السعودي توصَّل إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بجنوب السودان لإنشاء فرع للشركة السعودية لإنتاج زيوت الطهي والشاي والقهوة. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية أبدت كذلك رغبتها في الاستثمار في السمسم والصمغ العربي وبعض المحاصيل الزراعية في المستقبل. 20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 11:37 PM الشركة السعودية أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي تخطط شركة سعودية لإنشاء مصنع لتصنيع زيت الطهي في جنوب السودان؛ إذ تستورد جنوب السودان زيت الطهي من الدول المجاورة، مثل كينيا وأوغندا. وذكر تقرير إذاعة "إي راديو" الجنوب سودانية أن المستثمر السعودي توصَّل إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بجنوب السودان لإنشاء فرع للشركة السعودية لإنتاج زيوت الطهي والشاي والقهوة. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية أبدت كذلك رغبتها في الاستثمار في السمسم والصمغ العربي وبعض المحاصيل الزراعية في المستقبل. الكلمات المفتاحية ، إنشاء مصنع سعودي في جنوب السودان لإنتاج زيوت الطهي ،

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