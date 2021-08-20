، الجيش اليمني يُسقط مسيَّرة حوثية مُحمَّلة بعبوات متفجرة بصعدة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة طائرة مسيَّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح قائد القطاع الرابع، الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة بالقرب من "سوق البقع"، كانت محمَّلة بعبوات متفجرة. مؤكدًا أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيَّرة التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار "عباد" إلى أن إطلاق الطائرة المسيَّرة يأتي تزامنًا مع تكبُّد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).
الجيش اليمني يُسقط مسيَّرة حوثية مُحمَّلة بعبوات متفجرة بصعدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-20
أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة طائرة مسيَّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح قائد القطاع الرابع، الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة بالقرب من "سوق البقع"، كانت محمَّلة بعبوات متفجرة. مؤكدًا أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيَّرة التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار "عباد" إلى أن إطلاق الطائرة المسيَّرة يأتي تزامنًا مع تكبُّد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).
20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
10:09 PM
تكبَّدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبال رشاحة
أسقطت دفاعات الجو التابعة للجيش الوطني اليمني اليوم الجمعة طائرة مسيَّرة في صحراء البقع بمحافظة صعدة، أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح قائد القطاع الرابع، الرائد عزام عباد، أن دفاعات الجيش الوطني (أرض جو) تمكنت من إسقاط طائرة مسيَّرة بالقرب من "سوق البقع"، كانت محمَّلة بعبوات متفجرة. مؤكدًا أن ضربات الجيش كانت دقيقة وسريعة نحو الطائرة المسيَّرة التي أفقدتها القدرة على الوصول إلى هدفها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار "عباد" إلى أن إطلاق الطائرة المسيَّرة يأتي تزامنًا مع تكبُّد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في سلسلة (جبال رشاحة).
، الجيش اليمني يُسقط مسيَّرة حوثية مُحمَّلة بعبوات متفجرة بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يُسقط مسيَّرة حوثية مُحمَّلة بعبوات متفجرة بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.