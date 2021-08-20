، بهداف البطولة.. الاتحاد السعودي بـ(خلطة برازيلية) يواجه الرجاء المغربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي غدًا السبت، وتحديدًا عند الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره الرجاء المغربي، وذلك في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، على أرض ملعب مولاي عبدالله بالرباط المغربية.

الاتحاد يخوض اللقاء في وضع معنوي جيد بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدوري السعودي على نظيره الرائد بثلاثية في افتتاح الجولة الثانية؛ وضعت الفريق في المركز الثالث، كما أن حصوله على شهادة الكفاءة المالية أمس الخميس ساهم في تسجيل المحترفين الأجانب في صفوفه "رسميًّا".

ويسعى المدير الفني للاتحاد، البرازيلي "كاريلي"، إلى الاستفادة من المحترفين الأجانب المشاركين في هذه المواجهة المصيرية، إضافة إلى إيجاد البديل المناسب للمدافع المصري "الفذ" حجازي، كما يعلق آمالاً كبيرة على هداف البطولة بـ7 أهداف، مواطنه "رومارينيو"، والعودة إلى جدة بكأس البطولة.

وفي المقابل، يأمل مدرب الرجاء "التونسي" لسعد الشابي تحقيق اللقب العربي للفريق المغربي، وضمه للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المتوقع أن يحظى اللقاء العربي المنتظر المنقول على قناة "أبوظبي الرياضية" بالإثارة والندية بين الطرفَيْن.

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