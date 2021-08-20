شكرا لمتابعة خبر عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 12/1/1443هـ .

وجرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية.

وجاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة باستخدام أحدث الأجهزة التقنية .